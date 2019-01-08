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      Знайдений лижник у Карпатах дав поради туристам, як поводитися у надзвичайних ситуаціях

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      Поради туристам, як поводитися у надзвичайних ситуаціях
      Поради туристам, як поводитися у надзвичайних ситуаціях / Фото з вільних джерел

      6 січня о 17:00 до Служби порятунку надійшов виклик. Троє товаришів займалися фрірайдом на вершині гори Гимба, проте в умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Рятувальники знайшли його тіло зранку, 7 січня.

      Один з врятованих туристів дав пораду екстремалам, як не потрапити у подібну ситуацію.

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      Він наголосив, що ні в якому разі неможна їхати у гори, коли там погана видимість. Він зазначив, що це і було їх основною помилкою. Усі троє туристів добре знали місцевість, проте через погану видимість вони звернули не туди.

      Ми піднімалися вісім годин і розуміли, що, ймовірніше за все, можемо вже не вийти звідти. У нас була група з трьох чоловік, а повернулося лише двоє. Третє тіло підняли на наступний день. Це був мій товариш,
      – додав врятований турист.

      Як врятуватися під час сходження снігової лавини
      Як врятуватися під час сходження снігової лавини

      До слова, того ж дня, 6 січня, у горах заблукали ще двоє туристів. Рятувальникам вдалося відшукати одного з них. Медики оцінили його стан як задовільний. Та наразі тривають пошуки його товариша: чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.

      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації ДСНС Закарпатська область Новини Закарпаття
      Джерело: 24 Канал
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