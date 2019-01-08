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      Рятувальники досі шукають лижника, який заблукав у горах

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      Рятувальники досі шукають лижника, який заблукав у горах
      Рятувальники досі шукають лижника, який заблукав у горах / Фото з вільних джерел

      Минула вже третя доба пошуково-рятувальної операції, проте рятувальникам досі не вдалося знайти лижника, який на Святвечір заблукав у Карпатах. Відомо, що йому 34 роки.

      Натомість товариша зниклого туриста напередодні, 7 січня, вдалося знайти. Медики оцінюють стан його здоров'я як задовільний.

      Читайте також: Заблукалі у Карпатах туристи: ще одного чоловіка не можуть знайти третю добу

      У ДСНС розповіли, що екстремали подорожували разом, та коли заблукали – вирішили розділитися. До слова, у Святвечір у районі гори Гимба заблукала ще одна група туристів з трьох чоловіків. Двох вдалося знайти майже одразу, а третього відшукали пізніше – він був без ознак життя. 

      Речниця Держслужби рятувальників на Закарпатті Наталія Батир повідомила, що наразі пошуки ще тривають. Сьогодні, 8 січня, рятувальники двома пошуковими групами обстежують радіус гори Гимба, а також ущелину, протяжність якої 14 кілометрів. Вона додала, що можливо хлопець міг сховатися там.

      За словами лижника, якого знайшли, у його товариша є запальничка, а також все необхідне спорядження, він йшов у гори підготовленим, тож сподіваємось на диво, що скоро ми знайдемо його,
      – зазначила Наталія Батир.

      Нагадаємо, що на Святвечір на Закарпатті місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання. Проте згодом їхнього товариша знайшли мертвим.

      Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів. О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний. Та наразі тривають пошуки його товариша.

      Теги: Новини України ДСНС Новини Закарпаття Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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