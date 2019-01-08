Поиск заблудившихся лыжников в Карпатах: что известно на данный момент

Прошли уже третьи сутки поисково-спасательной операции, однако спасателям пока не удалось найти лыжника, который в Сочельник заблудился в Карпатах. Известно, что ему 34 года.

Зато товарища пропавшего туриста накануне, 7 января, удалось найти. Медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

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В ГСЧС рассказали, что экстремалы путешествовали вместе, и когда заблудились – решили разделиться. К слову, в Сочельник в районе горы Гимба заблудилась еще одна группа туристов из трех мужчин. Двоих удалось найти почти сразу, а третьего нашли позже – он был без признаков жизни.

Пресс-секретарь Госслужбы спасателей в Закарпатье Наталья Батыр сообщила, что пока поиски продолжаются. Сегодня, 8 января, спасатели двумя поисковыми группами обследуют радиус горы Гимба, а также ущелье, протяженность которого 14 километров. Она добавила, что возможно парень мог спрятаться там.

По словам лыжника, которого нашли, у его товарища есть зажигалка, а также все необходимое снаряжение, он шел в горы подготовленным, поэтому надеемся на чудо, что скоро мы найдем его,

– отметила Наталья Батыр.

Напомним, что в Сочельник в Закарпатье местным спасателям поступило 2 сообщения о потерянных туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. Аж в 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания. Однако впоследствии их товарища нашли мертвым.



В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. В 15:40 спасатели нашли одного из туристов со второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное. Но пока продолжаются поиски его друга.