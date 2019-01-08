Заблукалі у Карпатах туристи: ще одного чоловіка не можуть знайти третю добу
З 6 січня триває рятувальна операція з пошуку туристів, які заблукали у Карпатах в районі гори Гимба на Святвечір. Одного чоловіка знайшли 7 січня, другого – шукають вже третю добу.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Закарпатській області.
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До пошуків залучили 17 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Зараз рятувальники двома пошуковими групами обстежують місцевість ймовірного перебування хлопця. Перша група шукає зі сторони залізничної станції Оса Свалявського району в бік гори Гимба Міжгірського району, а друга – зі сторони с. Пилипець (г. Гимба) в напрямку станції Оса,
– зазначили у повідомленні.
Що сталось у Карпатах 6 січня і скільки туристів загубились? Святвечір на Закарпатті видався неспокійним: місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. На їхні пошуки відразу направили відділення гірських пошуковців.
Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання.
Рятувальники ж, своєю чергою, продовжили шукати третього долучивши до пошукових робіт ще два гірські пошукові-рятувальні відділення. Близько третьої години ранку 7 січня професіонали ДСНС знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявили.
Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів.
Близько 11:50 ранку 7 січня рятувальники знайшли тіло туриста, який не зміг піти разом із друзями і залишився чекати на рятувальників.
О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний. Та наразі тривають пошуки його товариша: чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.