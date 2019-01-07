В Альпах за вихідні лавиною вбило сімох туристів

Сильні снігопади у Європі все частіше провокують сходження лавин в німецьких, австрійських та італійських Альпах. Наразі відомо про сімох людей, які загинули в горах 5 і 6 січня.

Про це повідомляє ВВС.

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Тіла двох німецьких лижників виявили в Альпах в австрійському федеральному окрузі Форарльберг, третій помер від лавини у районі Понгау, поблизу Зальцбурга.

У німецькій Баварії лавиною накрило жінку. Ще на одного туриста впало дерево.

У зв'язку з несприятливими погодними умовами, в австрійському Тіролі і більшій частині баварських Альп оголосили другий рівень лавинної небезпеки.

Також тіла двох альпіністів виявили в італійських Альпах.

Видання зазначає, що загиблих може виявитись більше – кілька людей вважають зниклими безвісти.

Нагадаємо, у Святвечір в українських Карпатах заблукали дві групи туристів. Двох людей вдалось врятувати ще вночі 7 січня, ще одного чоловіка по обіді знайшли мертвим. З іншої групи знайшли ще одного туриста, проте пошуки його товариша ще тривають.