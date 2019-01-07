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      В Альпах за вихідні лавиною вбило сімох туристів

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      Через снігопади в Альпах почастішали випадки сходження лавин
      Через снігопади в Альпах почастішали випадки сходження лавин / Фото з відкритих джерел

      Сильні снігопади у Європі все частіше провокують сходження лавин в німецьких, австрійських та італійських Альпах. Наразі відомо про сімох людей, які загинули в горах 5 і 6 січня.

      Про це повідомляє ВВС.

      Читайте також:   Каталися на лижах у лавинонебезпечному місці: відомі подробиці про зниклих у Карпатах туристів

      Тіла двох німецьких лижників виявили в Альпах в австрійському федеральному окрузі Форарльберг, третій помер від лавини у районі Понгау, поблизу Зальцбурга.

      У німецькій Баварії лавиною накрило жінку. Ще на одного туриста впало дерево. 

      У зв'язку з несприятливими погодними умовами, в австрійському Тіролі і більшій частині баварських Альп оголосили другий рівень лавинної небезпеки.

      Також тіла двох альпіністів виявили в італійських Альпах.

      Видання зазначає, що загиблих може виявитись більше – кілька людей вважають зниклими безвісти. 

      Нагадаємо, у Святвечір в українських Карпатах заблукали дві групи туристів. Двох людей вдалось врятувати ще вночі 7 січня, ще одного чоловіка по обіді знайшли мертвим. З іншої групи знайшли ще одного туриста, проте пошуки його товариша ще тривають. 

      Теги: Жертви Надзвичайні ситуації Європа
      Джерело: 24 Канал
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