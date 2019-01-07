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      В Альпах за выходные лавиной убило семерых туристов

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      Из-за снегопадов в Альпах участились случаи схода лавин
      Из-за снегопадов в Альпах участились случаи схода лавин / Фото из открытых источников

      Сильные снегопады в Европе все чаще провоцируют сход лавин в немецких, австрийских и итальянских Альпах. Сейчас известно про семь человек, погибших в горах 5 и 6 января.

      Об этом сообщает ВВС.

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      Тела двух немецких лыжников обнаружили в Альпах в австрийском федеральном округе Форарльберг, третий умер от лавины в районе Понгау, вблизи Зальцбурга.

      В немецкой Баварии лавиной накрыло женщину. Еще на одного туриста упало дерево.

      В связи с неблагоприятными погодными условиями, в австрийском Тироле и большей части баварских Альп объявили второй уровень лавинной опасности.

      Также тела двух альпинистов обнаружили в итальянских Альпах.

      Издание отмечает, что погибших может оказаться больше – несколько человек числятся пропавшими без вести.

      Напомним, в Сочельник в украинских Карпатах заблудились две группы туристов. Два человека удалось спасти ночью 7 января, еще одного мужчину после обеда нашли мертвым. С другой группы нашли одного туриста, однако поиски его товарища продолжаются.

      Теги: Жертвы Европа Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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