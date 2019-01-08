Заблудившиеся в Карпатах туристы: еще одного мужчину не могут найти третьи сутки

С 6 января продолжается спасательная операция по поиску туристов, которые заблудились в Карпатах в районе горы Гемба в Сочельник. Одного мужчину нашли 7 января, второго – ищут уже третьи сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

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К поискам привлекли 17 спасателей и 3 единицы техники.

Сейчас спасатели двумя поисковыми группами обследуют местность вероятного пребывания парня. Первая группа ищет со стороны железнодорожной станции Оса Свалявского района в сторону горы Гемба Межгорского района, а вторая – со стороны с. Пилипец (г. Гемба) в направлении станции Оса,

– отметили в сообщении.

Что произошло в Карпатах 6 января и сколько туристов потерялось? Сочельник на Закарпатье выдался неспокойным: местным спасателям поступило 2 сообщения о потерявшихся туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гемба Межгорского района. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отделение горных поисковиков.



Аж в 00:15 спасатели нашли двоих туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания.

Спасатели же, в свою очередь, продолжили искать третьего приобщив к поисковым работам еще два горных поисковые-спасательных отделения. Около трех часов утра 7 января профессионалы ГСЧС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружили.



В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гемба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов.



Около 11:50 утра 7 января спасатели нашли тело туриста, который не смог пойти вместе с друзьями и остался ждать спасателей.



В 15:40 спасатели нашли одного из туристов из второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное. И сейчас продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.