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      Заблудившиеся в Карпатах туристы: еще одного мужчину не могут найти третьи сутки

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      Спасатели продолжают поиски пропавшего туриста
      Спасатели продолжают поиски пропавшего туриста / ГСЧС

      С 6 января продолжается спасательная операция по поиску туристов, которые заблудились в Карпатах в районе горы Гемба в Сочельник. Одного мужчину нашли 7 января, второго – ищут уже третьи сутки.

      Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

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      К поискам привлекли 17 спасателей и 3 единицы техники.

      Сейчас спасатели двумя поисковыми группами обследуют местность вероятного пребывания парня. Первая группа ищет со стороны железнодорожной станции Оса Свалявского района в сторону горы Гемба Межгорского района, а вторая – со стороны с. Пилипец (г. Гемба) в направлении станции Оса,
      – отметили в сообщении.

      Что произошло в Карпатах 6 января и сколько туристов потерялось? Сочельник на Закарпатье выдался неспокойным: местным спасателям поступило 2 сообщения о потерявшихся туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гемба Межгорского района. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отделение горных поисковиков.

      Аж в 00:15 спасатели нашли двоих туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания.
      Спасатели же, в свою очередь, продолжили искать третьего приобщив к поисковым работам еще два горных поисковые-спасательных отделения. Около трех часов утра 7 января профессионалы ГСЧС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружили.

      В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гемба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов.

      Около 11:50 утра 7 января спасатели нашли тело туриста, который не смог пойти вместе с друзьями и остался ждать спасателей.

      В 15:40 спасатели нашли одного из туристов из второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное. И сейчас продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Закарпатья Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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