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      Найденный лыжник в Карпатах дал советы туристам, как вести себя в чрезвычайных ситуациях

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      Советы туристам, как вести себя в чрезвычайных ситуациях
      Советы туристам, как вести себя в чрезвычайных ситуациях / Фото из свободных источников

      6 января в 17:00 в Службу спасения поступил вызов. Три товарища занимались фрирайдом на вершине горы Гимба, однако в условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. Аж в 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Спасатели нашли его тело утром, 7 января.

      Один из спасенных туристов дал совет экстремалам, как не попасть в подобную ситуацию.

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      Он отметил, что ни в коем случае нельзя ехать в горы, когда там плохая видимость. Он отметил, что это и было их основной ошибкой. Все трое туристов хорошо знали местность, однако из-за плохой видимости они свернули не туда.

      Мы поднимались 8 часов и понимали, что, вероятнее всего, можем уже не выйти оттуда. У нас была группа из трех человек, а вернулось только двое. Третье тело подняли на следующий день. Это был мой товарищ,
      – добавил спасенный турист.

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      К слову, в тот же день, 6 января, в горах заблудились двое туристов. Спасателям удалось отыскать одного из них. Медики оценили его состояние как удовлетворительное. Но пока продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья ГСЧС Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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