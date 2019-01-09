Турист, который еще в Сочельник потерялся в Карпатах, вышел на связь

Турист, который 6 января вместе с приятелем заблудился в Карпатах в районе горы Гымба, вышел на связь. Одного мужчину нашли еще 7 января, второго – ищут уже четвертые сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Найденный лыжник в Карпатах дал советы туристам, как вести себя в чрезвычайных ситуациях

Около 15 часов мужчине удалось дозвониться до друга и сообщить, что он пришел к неизвестной ему горной реки.

Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе, учитывая полученную информацию. Поиски продолжаются, – отметили в ГСЧС.

Что произошло в Карпатах 6 января и сколько туристов пропало?

Сочельник на Закарпатье выдался беспокойным: местным спасателям поступило 2 сообщения о пропавших туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отделение горных поисковиков.



Аж в 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания.



Спасатели же, в свою очередь, продолжили искать третьего приобщив к поисковым работам еще два горных поисковые-спасательных отделения. Около трех часов утра 7 января профессионалы ГСЧС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружили.



В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов.



Около 11:50 утра 7 января спасатели нашли тело туриста, который не смог пойти вместе с друзьями и остался ждать спасателей.



В 15:40 спасатели нашли одного из туристов из второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное. Но пока продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.



8 января спасатели безрезультатно пытались найти мужчину из второй группы. 9 января лыжник дал о себе знать, однако его продолжают искать.