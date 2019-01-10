Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах лижника
У четвер, 10 січня, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли заблукалого у Міжгірському районі Закарпаття туриста Ігоря Грищенка.
Про це повідомила його дружина Валерія у соцмережі.
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Напередодні чоловік розповів, що перебуває в хатинці лісника біля невеликої річки на Боржавському хребті.
Зазначимо, що лижник, який ще 6 січня на Святвечір загубився у Карпатах декілька разів виходив на зв'язок. Відомо, що він та його товариш заблукали у районі гори Гимба, одного чоловіка знайшли ще 7 січня, другого – шукали чотири доби.
Зниклий лижник – 34-річний Ігор Грищенко – досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту і президент асоціації екстремальних видів спорту. У Києві він тренував інших спортсменів. Ймовірно, саме завдяки професійній підготовці йому вдавалрся так довго триматися в засніжених горах.
Пізніше з'явилася оперативна інформація на сайті ДСНС про порятунок зниклого киянина.
Як турист Ігор Грищенко загубився в Карпатах?Ввечері 6 січня до Служби порятунку повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.