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      Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах лижника

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      Зниклий у Карпатах турист Ігор Грищенко повідомив про місце свого перебування
      Зниклий у Карпатах турист Ігор Грищенко повідомив про місце свого перебування / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 10 січня, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли заблукалого у Міжгірському районі Закарпаття туриста Ігоря Грищенка.

      Про це повідомила його дружина Валерія у соцмережі.

      Читайте також: Пошуки заблукалого лижника у Карпатах тривають: що відомо про туриста та рятувальну операцію

      Напередодні чоловік розповів, що перебуває в хатинці лісника біля невеликої річки на Боржавському хребті.

       

      Зазначимо, що лижник, який ще 6 січня на Святвечір загубився у Карпатах декілька разів виходив на зв'язок. Відомо, що він та його товариш заблукали у районі гори Гимба, одного чоловіка знайшли ще 7 січня, другого – шукали чотири доби. 

      Зниклий лижник – 34-річний Ігор Грищенко – досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту і президент асоціації екстремальних видів спорту. У Києві він тренував інших спортсменів. Ймовірно, саме завдяки професійній підготовці йому вдавалрся так довго триматися в засніжених горах. 

      Пізніше з'явилася оперативна інформація на сайті ДСНС про порятунок зниклого киянина.

      Рятувальники транспортували його до найближчого населеного пункту де передали до лікарів швидкої допомоги. Наразі хлопцем опікуються медики.

      Як турист Ігор Грищенко загубився в Карпатах?Ввечері 6 січня до Служби порятунку повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.

      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Закарпаття ДСНС Карпати
      Джерело: 24 канал
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