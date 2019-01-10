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      Зникнення туриста в Карпатах: чоловік вийшов на зв’язок та повідомив, де його шукати

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      Зниклий у Карпатах турист Ігор Грищенко повідомив про місце свого перебування
      Зниклий у Карпатах турист Ігор Грищенко повідомив про місце свого перебування / Facebook-сторінка Ігоря Грищенка

      У четвер, 10 січня, зниклий у Міжгірському районі Закарпаття поблизу гори Гимба турист Ігор Грищенко зателефонував у пункт зв’язку частини Свалява. Чоловік повідомив, що перебуває в хатинці лісника біля невеликої річки на Боржавському хребті та почувається добре.

      Про це повідомляє сайт 0312.ua з посиланням на прес-службу надзвичайників.

      Як відомо, Ігор Грищенко – підготовлений і досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту і президент Асоціації екстремальних видів спорту. У Києві чоловік тренував інших спортсменів. Ймовірно, саме завдяки професійній підготовці йому вдається так довго триматися в засніжених горах.

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      Грищенко також повідомив рятувальникам точне місце свого розташування тa зазначив, що чув гуркіт геліпкотерa надзвичайників, aле не встиг розпалити вогонь, щоб його помітили.

      Тож рятувальники вирушили за визначеними координатами.

      На власні вуха чула його голос, він бадьорий, він чекає на допомогу. Перебуває він у будиночку лісника, розказав нам ті орієнтири, по яких його можна знайти,
      – розповіла в коментарі ТСН речниця надзвичайників Закарпатської області Наталія Батір.

      Як турист Ігор Грищенко загубився в Карпатах? Ввечері 6 січня до Служби порятунку повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.

      8 січня рятувальники безрезультатно намагались відшукати Грищенка. 9 січня лижник дав про себе знати, проте його продовжують шукати. До пошуків туриста 10 січня залучили гелікоптер, квадрокоптер та собак. І ось цього ж дня чоловік повідомив рятувальникам точне місце свого перебування.

      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Карпати Новини Закарпаття ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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