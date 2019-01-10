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      Зниклого в Карпатах туриста шукають на гелікоптері: фото пошукової операції в горах

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      Для пошуку лижника, який загубився у Міжгірському районі Закарпатської області поблизу гори Гимба ще 6 січня, рятувальники залучили гвинтокрил МІ-8.

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook.

      Читайте також: Що робити, аби не потрапити у снігову пастку в горах: поради та застереження від ДСНС

      Для пошуку туриста киянина залучено гвинтокрил МІ-8. Наразі рятувальники здійснюють обліт території для обстеження та встановлення місця його перебування,
      – йдеться у повідомленні.

      Рятувальникам вдалося підняти гелікоптер у небо лише завдяки тому, що поліпшилася погода і припинився рясний сніг. 


      На пошуки зниклого в горах туриста підняли гвинтокрил

      Працівники ДСНС покладають велику надію на повітряну розвідку і ні на мить не припиняють рятувальну операцію. Наразі у пошуках задіяно всі резервні сили, важку техніку, а також півсотні людей, серед яких закарпатські рятувальники, львівські гірські рятувальники, лісівники, а також волонтери, які мають відповідний досвід.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що заблукалим туристом є 34-річний Ігор Грищенко. Він підготовлений і досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту і президент асоціації екстремальних видів спорту. У Києві він тренував інших спортсменів. Ймовірно, саме завдяки професійній підготовці йому вдається так довго триматися в засніжених горах.

      Що сталось у Карпатах 6 січня та скільки туристів загубились?На Святвечір місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. На їхні пошуки відразу направили відділення гірських пошуковців.

      Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання. Близько 11:50 ранку 7 січня рятувальники знайшли тіло туриста, який не зміг піти разом із друзями та залишився чекати на рятувальників.

      Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів. О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний.

      Наразі тривають пошуки його товариша: чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись. 8 січня рятувальники безрезультатно намагались відшукати чоловіка з другої групи. 9 січня лижник дав про себе знати, проте його продовжують шукати.

      Теги: Новини України ДСНС Новини Закарпаття авіація Надзвичайні ситуації Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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