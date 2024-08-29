Власне, зафіксовано кілька влучань. В одному з випадків – по території приватного підприємства в обласному центрі.
Дивіться також На Черкащині лунали вибухи: там виникла пожежа
Наслідки атаки ворога на Черкащині
В четвер, 29 серпня, Черкащина зазнала чергової атаки. Начальник місцевої ОВА Ігор Табурець розповів деталі щодо наслідків атаки ворога.
Так, за його словами, минулось без потерпілих. Зокрема, він повідомив, що в межах області силами ППО знищено 8 "Шахедів". "Без наслідків", – додав він.
Водночас, за уточненою інформацією, маємо і кілька влучань. В одному з випадків по території приватного підприємства в обласному центрі,
– повідомив глава Черкаської ОВА.
Він також додав, що станом на 10:23 пожежа там уже ліквідована.
Додаткову інформацію про пожежу розповіли в ДСНС. Так, там зазначили, що у Черкасах рятувальники ліквідували пожежу площею 2700 квадратних метрів, що виникла на території підприємства внаслідок ранкової ворожої атаки.
В ДСНС додали, що до ліквідації залучалося 75 рятувальників та 21 одиниця пожежної техніки.
Наслідки атаки ворога / Фото ДСНС