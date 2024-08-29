Власне, зафіксовано кілька влучань. В одному з випадків – по території приватного підприємства в обласному центрі.

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Наслідки атаки ворога на Черкащині

В четвер, 29 серпня, Черкащина зазнала чергової атаки. Начальник місцевої ОВА Ігор Табурець розповів деталі щодо наслідків атаки ворога.

Так, за його словами, минулось без потерпілих. Зокрема, він повідомив, що в межах області силами ППО знищено 8 "Шахедів". "Без наслідків", – додав він.

Водночас, за уточненою інформацією, маємо і кілька влучань. В одному з випадків по території приватного підприємства в обласному центрі,

– повідомив глава Черкаської ОВА.

Він також додав, що станом на 10:23 пожежа там уже ліквідована.

Додаткову інформацію про пожежу розповіли в ДСНС. Так, там зазначили, що у Черкасах рятувальники ліквідували пожежу площею 2700 квадратних метрів, що виникла на території підприємства внаслідок ранкової ворожої атаки.

В ДСНС додали, що до ліквідації залучалося 75 рятувальників та 21 одиниця пожежної техніки.

Наслідки атаки ворога / Фото ДСНС