О 05:12 повідомлялося, що в області лунали вибухи. В Черкаській ОВА просять зберігати інформаційну тишу.

Дивіться також Уламки "Шахеда" впали в один з дворів у Києві: там зафіксована пожежа

Що відомо про атаку "Шахедами" на Черкащину

У Черкаській області працювала ППО по російських дронах.

Уламки одного із них впали на території приватного підприємства обласного центру. Там виникла пожежа.

Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють,

– повідомив голова ОВА.

Станом на 7:29 тривога у Черкаській області ще тривала.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті:

Додамо, що вранці 29 серпня від падіння уламків "Шахедів" постраждав і Київ. Там зафіксовано пошкодження у трьох районах міста. Зокрема, у Дніпровському районі уламки дрона впали на дитячий майданчик, у Голосіївському – постраждав багатоквартирний будинок, а у Деснянському – повідомляли про пожежу у котеджному містечку.