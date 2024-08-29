Повідомлення про вибухи на Черкащині надійшло після 5 ранку. Перед тим місцева влада попереджала про підвищену небезпеку.

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Вибухи на Черкащині 29 серпня: що відомо

Повітряну тривогу в Черкаській області оголосили 29 серпня о 00:30, у багатьох інших областях вона вже тривала. Тривога пов'язана із загрозою застосування ворогом дронів-камікадзе типу "Шахед" (як і, можливо, інших типів).

Ігор Табурець, керівник Черкаської ОВА, написав у соціальних мережах після 4 ранку про підвищену небезпеку застосування ворогом ударних БпЛА. А о 05:12 Суспільне повідомило про вибухи в області.

Наразі інформації про ймовірні наслідки чи джерело вибухів немає.

Звернімо увагу, що цієї ночі вибухи чули також у Харківській області, там фіксували дрони, а також регіон обстрілювали з РСЗВ. І багато повідомлень про дрони було з Київської області, там активно працювали сили ППО, фіксували падіння уламків збитих дронів у самому Києві.