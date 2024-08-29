Україну атакують "Шахеди" в ніч проти 29 серпня. Моніторингові канали повідомляють, що їх уже близько сорока. 24 Канал збирає дані про рух дронів-камікадзе.

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Що відомо про вибух у Харкові вночі 29 серпня

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 00:20. Поки що інформація про це мінімальна. Місцева влада не коментувала вибух, але якщо з'являться деталі, ми доповнимо цю новину.

Імовірно, вибух пов'язаний із рухом "Шахедів". Принаймні о 23:56 Повітряні сили написали про рух БпЛА на півдні Харківщини, курс – північно-західний.

На 00:31 тривога охопила половину України. Якщо у вашому регіоні лунає сигнал про небезпеку – пройдіть в укриття! Це може врятувати вам життя.