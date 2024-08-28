Є ймовірність, що союзники України намагаються дійти до спільного рішення у питанні ударів по Росії, аби оголосити його спільно. Таке припущення в етері 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

Дивіться також Операція в Курській області є ризикованою, Україні потрібні ATACMS, – AP

Коли партнери можуть зняти обмеження на удари по Росії

За час повномасштабного вторгнення українські партнери не раз переходили так звані "червоні лінії", які вибудували у власній політиці. Наразі крок, на який ніяк не можуть наважитися – це зняття усіх обмежень на удари вглиб Росії.

Після Курщини його риторика сильно змінилась. Тепер Сполучені Штати, як і інші наші партнери, говорять, що допомагатимуть Україні до перемоги... США, здається, "розкусили" нашу тактику певного примусу до ухвалення відповідних рішень, і тепер напрямку працюють з британцями у питанні дозволу на використання Storm Shadow по території Росії,

– зазначив Олександр Буряченко.

Зрозуміло, що у випадку, коли Велика Британія надасть дозвіл на використання ракет Storm Shadow по території Росії, то слідом на такий крок піде і Франція. Відповідно, до такого рішення будуть вимушені і Сполучені Штати. Подібні випадки вже були.

Нагадаємо, що Велика Британія перша надала Україні ракети Storm Shadow, після чого Франція передала свій аналог цих ракет SCALP. Вже пізніше і США поставили до України ATACMS. Ймовірно, цього разу західні партнери України можуть готуватися до спільних, одночасних дій.

Зараз відбувається налагодження бюрократичних позицій. Це ніяка не зрада з боку наших партнерів: такі серйозні рішення потребують серйозної бюрократичної підготовки. З огляду на останні заяви, США, Британія та Франція одночасно хочуть дати політичні дозволи,

– наголосив Буряченко.

Перемовини щодо зняття обмежень з України на удари по Росії тривають впродовж довгого часу. На думку Буряченка, скоро це принесе відповідні результати і Києву таки нададуть дозвіл на використання своїх ракет вглиб території країни-агресорки.