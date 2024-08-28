Есть вероятность, что союзники Украины пытаются прийти к общему решению в вопросе ударов по России, чтобы объявить его совместно. Такое предположение в эфире 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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Когда партнеры могут снять ограничения на удары по России

За время полномасштабного вторжения украинские партнеры не раз переходили так называемые "красные линии", которые выстроили в собственной политике. Сейчас шаг, на который никак не могут решиться – это снятие всех ограничений на удары вглубь России.

После Курщины его риторика сильно изменилась. Теперь Соединенные Штаты, как и другие наши партнеры, говорят, что будут помогать Украине до победы... США, кажется, "раскусили" нашу тактику определенного принуждения к принятию соответствующих решений, и теперь направлении работают с британцами в вопросе разрешения на использование Storm Shadow по территории России,

– отметил Александр Буряченко.

Понятно, что в случае, когда Великобритания предоставит разрешение на использование ракет Storm Shadow по территории России, то следом на такой шаг пойдет и Франция. Соответственно, к такому решению будут вынуждены и Соединенные Штаты. Подобные случаи уже были.

Напомним, что Великобритания первая предоставила Украине ракеты Storm Shadow, после чего Франция передала свой аналог этих ракет SCALP. Уже позже и США поставили в Украину ATACMS. Вероятно, этот раз западные партнеры Украины могут готовиться к совместным, одновременным действиям.

Сейчас происходит налаживание бюрократических позиций. Это никакая не измена со стороны наших партнеров: такие серьезные решения требуют серьезной бюрократической подготовки. Учитывая последние заявления, США, Великобритания и Франция одновременно хотят дать политические разрешения,

– подчеркнул Буряченко.

Переговоры о снятии ограничений с Украины на удары по России продолжаются в течение долгого времени. По мнению Буряченко, скоро это принесет соответствующие результаты и Киеву таки предоставят разрешение на использование своих ракет вглубь территории страны-агрессора.