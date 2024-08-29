Украину атакуют "Шахеды" в ночь на 29 августа. Мониторинговые каналы сообщают, что их уже около сорока. 24 Канал собирает данные о движении дронов-камикадзе.

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Что известно о взрыве в Харькове ночью 29 августа

О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 00:20. Пока что информация об этом минимальная. Местные власти не комментировали взрыв, но если появятся детали, мы дополним эту новость.

Предположительно, взрыв связан с движением "Шахедов". По крайней мере в 23:56 Воздушные силы написали о движении БПЛА на юге Харьковщины, курс – северо-западный.

На 00:31 тревога охватила половину Украины. Если в вашем регионе раздается сигнал об опасности – пройдите в укрытие! Это может спасти вам жизнь.