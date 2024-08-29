Сили Протиповітряної оборони відпрацьовували цілі. На жаль, не вдалося уникнути падіння уламків – такий випадок зафіксовано у Дніпровському районі.

Хронологія ночі Дрони знову атакують Україну: де є небезпека

Київ атакують дрони: що відомо про наслідки

Тривогу у Києві оголосили о 2 ночі. За інформацією Повітряних сил, це було пов'язано із загрозою застосування "Шахедів".

О 02:20 у Київській МВА повідомили, що повітряна тривога триває у Києві, загроза ударних БпЛА для столиці не минула.

В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! – наголосили у повідомлення.

А о 04:38 у КМВА написали, що в Дніпровському районі міста сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо – без руйнувань та потерпілих, але дані потребують уточнення.

Міський голова Віталій Кличко уточнив, що уламки у Дніпровському районі впали на дитячий майданчик між будинками впали. Згодом екстрені служби перевірили інформацію та виявили, що пожежі, постраждалих та руйнувань справді немає.

Після 5 ранку тривога у столичному регіоні триває. За підрахунками моніторингових спільнот, до 2 десятків ударних дронів ще можуть перебувати в українському небі в різних областях.

Про вибухи надходила інформація також із Харкова та Черкаської області.