Сообщение о взрывах в Черкасской области поступило после 5 утра. Перед тем местные власти предупреждали о повышенной опасности.

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Взрывы в Черкасской области 29 августа: что известно

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили 29 августа в 00:30, во многих других областях она уже продолжалась. Тревога связана с угрозой применения врагом дронов-камикадзе типа "Шахед" (как и, возможно, других типов).

Игорь Табурец, руководитель Черкасской ОВА, написал в социальных сетях после 4 утра о повышенной опасности применения врагом ударных БПЛА. А в 05:12 Суспільне сообщило о взрывах в области.

На сейчас информации о вероятных последствиях или источнике взрывов нет.

Обратим внимание, что этой ночью взрывы слышали также в Харьковской области, там фиксировали дроны, а также регион обстреливали из РСЗО. И много сообщений о дронах было из Киевской области, там активно работали силы ПВО, фиксировали падение обломков сбитых дронов в самом Киеве.