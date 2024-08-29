Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик екстрених служб в Деснянський район. Там наразі горить альтанка в котеджному містечку.
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Київ вкотре перебуває під атакою російських "Шахедів". У місті працювала ППО.
Від атаки постраждало декілька районів Києва. Зокрема, був виклик екстрених служб в Деснянський район. Місцеві мешканці повідомили про падіння уламків дрона. Підрозділи негайно вирушили на місце події.
У Деснянському районі, де впали уламки дрона, горить альтанка в котеджному містечку. Інформація про постраждалих наразі не надходила
– повідомив Віталій Кличко.
Окрім Деснянського, уламки впали у Дніпровському та Голосіївському районах столиці.
У Дніпровському районі уламки дрона впали на дитячий майданчик між будинками, а у Голосіївському – уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі одного із житлових будинків. "В квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку", – написав Кличко.