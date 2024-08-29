Собственно, зафиксировано несколько попаданий. В одном из случаев– по территории частного предприятия в областном центре

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Последствия атаки врага в Черкасской области

В четверг, 29 августа, Черкасщина подверглась очередной атаке. Начальник местной ОВА Игорь Табурец рассказал детали о последствиях атаки врага.

Да, по его словам, обошлось без пострадавших. В частности, он сообщил, что в пределах области силами ПВО уничтожены 8 "Шахедов". "Без последствий",– добавил он.

В то же время, по уточненной информации, есть и несколько попаданий. В одном из случаев по территории частного предприятия в областном центре,

– сообщил глава Черкасской ОВА.

Он также добавил, что по состоянию на 10:23 пожар там уже ликвидирован.

Дополнительную информацию о пожаре рассказали в ГСЧС. Да, там отметили, что в Черкассах спасатели ликвидировали пожар площадью 2700 квадратных метров, возникшая на территории предприятия вследствие утренней вражеской атаки.

В ГСЧС добавили, что в ликвидации привлекалось 75 спасателей и 21 единица пожарной техники.