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      Исчезновение туриста в Карпатах: мужчина вышел на связь и сообщил, где его искать

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      Пропавший в Карпатах турист Игорь Грищенко сообщил о месте своего пребывания
      Пропавший в Карпатах турист Игорь Грищенко сообщил о месте своего пребывания / Facebook-страница Игоря Грищенко

      В четверг, 10 января, пропавший в Межгорском районе Закарпатья близ горы Гымба турист Игорь Грищенко позвонил в пункт связи части Свалява. Мужчина сообщил, что находится в избушке лесника возле небольшой реки на Боржавском хребте и чувствует себя хорошо.

      Об этом сообщает сайт  0312.ua со ссылкой на пресс-службу чрезвычайников.

      Как известно, Игорь Грищенко – подготовленный и опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве мужчина тренировал других спортсменов. Вероятно, именно благодаря профессиональной подготовке ему удается так долго держаться в заснеженных горах.

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      Грищенко также сообщил спасателям точное место своего расположения и отметил, что слышал грохот вертолета чрезвычайников, но не успел разжечь огонь, чтобы его заметили.

      Поэтому спасатели отправились по определенным координатам.

      На собственные уши слышала его голос, он бодр, он ждет помощи. Находится он в домике лесника, рассказал нам те ориентиры, по которым его можно найти,
      – рассказала в комментарии ТСН пресс-секретарь чрезвычайников Закарпатской области Наталья Батыр.

      Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах?
      Вечером 6 января в Службу спасения сообщение о том, что в районе горы Гымба заблудились 2 лыжника. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Ведь мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.
      8 января спасатели безрезультатно пытались отыскать Грищенко. 9 января лыжник дал о себе знать, однако его продолжают искать. К поискам туриста 10 января привлекли вертолет, квадрокоптер и собак. И вот в этот же день мужчина сообщил спасателям точное место своего пребывания.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Закарпатья Карпаты Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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