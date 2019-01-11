В спасенного в Карпатах лыжника – обморожение, он находится в реанимации

Спасенный 10 января вечером на Закарпатье пропавший лыжник Игорь Грищенко, которого 4 дня искали в Карпатах, сейчас находится в реанимации в Свалявской райбольнице. Мужчина получил обморожение конечностей, но его состояние стабильное.

Об этом рассказала пресс-секретарь чрезвычайников Закарпатья Наталья Батыр, сообщает Укринформ.

24 канал сообщал, что 10 января пропавший вблизи горы Гимба турист Игорь Грищенко вышел на связь и сообщил спасателям, что находится в избушке лесника у реки на Боржавском хребте и чувствует себя хорошо. Позже в этот же день чрезвычайники нашли пропавшего лыжника.

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По словам пресс-секретаря чрезвычайников, когда те забирали туриста из избушки лесника, он выглядел бодрым, улыбался, шутил и "давал краба", благодаря спасателей.

У нас не было таких случаев, чтобы после таких долгих поисков в горах человека находили живым. Это – первый случай, и мы все рады, что эта история закончилась хэппиэндом. Если быть откровенными, вчера у поисковиков уже почти не оставалось надежды, что потерянный в Карпатах турист – живой, пока он снова не позвонил и не сообщил, где находится,

– рассказала пресс-секретарь спасателей.

Она добавила, что в этом случае туриста спасли навыки выживания в экстремальных условиях и правильная экипировка.

Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах?Вечером 6 января в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Ведь мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.



Грищенко искали 4 дня и привлекли к этому вертолет, квадрокоптер и собак.



Игорю Грищенко – 34 года, он подготовлен и опытен спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве мужчина тренировал других спортсменов.