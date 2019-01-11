У врятованого в Карпатах лижника – обмороження, він перебуває в реанімації

Врятований 10 січня ввечері на Закарпатті зниклий лижник Ігор Грищенко, якого 4 дні шукали в Карпатах, зараз перебуває в реанімації у Свалявській райлікарні. Чоловік зазнав обмороження кінцівок, але його стан стабільний.

Про це розповіла речниця надзвичайників Закарпаття Наталія Батир, повідомляє Укрінформ.

24 канал повідомляв, що 10 січня зниклий поблизу гори Гимба турист Ігор Грищенко вийшов на зв'язок і повідомив рятувальникам, що перебуває в хатинці лісника біля річки на Боржавському хребті та почувається добре. Згодом цього ж дня надзвичайники знайшли зниклого лижника.

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За словами речниці надзвичайників, коли ті забирали туриста з хатинки лісника, він виглядав бадьорим, усміхався, жартував та "давав краба", дякуючи рятувальникам.

У нас не було таких випадків, аби після таких довгих пошуків у горах людину знаходили живою. Це – перший випадок, і ми усі раді, що ця історія закінчилася хепіендом. Якщо бути відвертими, учора у пошуковиків уже майже не лишалося надії, що загублений у Карпатах турист – живий, допоки він знову не подзвонив і не повідомив, де перебуває,

– розповіла речниця рятувальників.

Вона додала, що у цьому випадку туриста врятували навички виживання в екстремальних умовах та належне екіпірування.

Як турист Ігор Грищенко загубився в Карпатах? Ввечері 6 січня до Служби порятунку повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.



Грищенка шукали 4 дні і залучили до цього гелікоптер, квадрокоптер та собак.



Ігореві Грищенку – 34 роки, він підготовлений і досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту та президент Асоціації екстремальних видів спорту. У Києві чоловік тренував інших спортсменів.