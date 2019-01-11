Як почувається та виглядає врятований у Карпатах лижник: фото з лікарні

Лижник Ігор Грищенко, якого після чотирьох днів пошуку в Карпатах знайшли ввечері 10 січня, обіцяв знову повернутися в гори. Чоловік хоче привезти у будиночок лісника, звідки його врятували, різні речі необхідні для туристів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Закарпатській області.

24 канал повідомляв, що 10 січня зниклий поблизу гори Гимба турист Ігор Грищенко вийшов на зв'язок і повідомив рятувальникам, що перебуває в хатинці лісника біля річки на Боржавському хребті та почувається добре. Згодом цього ж дня надзвичайники знайшли зниклого туриста, він виглядав бадьорим, усміхався та жартував.

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Чоловіка після врятування доправили до реанімації у Свалявській райлікарні. Лікарі діагностували у нього обмороження кінцівок, але його стан стабільний. Наразі лижника перевезли до Ужгородської обласної лікарні, де ним опікуються лікарі опікового центру.

Рятувальники наголошують, що лижник тримався до останнього і зміг вижити в екстремальних умовах високогір'я Карпат, адже є добре підготовленим спортсменом.

Зараз чоловік дякує своїм рятівникам та обіцяє, що приїде у Карпати обов’язково ще. Але вже для того, аби відвідати хатинку, яка прихистила його, врятувавши від смерті. Киянин планує привезти туди багато різного краму, який стане у пригоді іншим туристам,

– розповіли у ДСНС.

Ігоря Грищенка в горах знайшов лісничий Іван Дукай разом з помічником. Він розповів ТСН, що коли лижника нарешті знайшли, він сидів у хатині, зміг подати руку, сам вийшов і пересів в машину, і розповів про свої пригоди.

"Він не зразу зійшов, тоді коли спочатку шукали рятувальники, його ще там не було, він 2 дні провів у лісі. Потім один день він закопався в стіг сіна, перебув одну ніч, а потім вийшов на цей будиночок... Там знайшов залишки їжі, розпалив багаття і так пробув ніч. Він на своїх ногах, але був важкий такий, дуже втомлений, казав, що сам цієї ночі не пережив би", – розповів лісник.

Як турист Ігор Грищенко загубився в Карпатах?Ввечері 6 січня до Служби порятунку повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.



Грищенка шукали 4 дні і залучили до цього гелікоптер, квадрокоптер та собак.



Ігореві Грищенку – 34 роки, він підготовлений і досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту та президент Асоціації екстремальних видів спорту. У Києві чоловік тренував інших спортсменів.