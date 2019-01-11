"Самостійно подолав 15 кілометрів": дивовижна історія порятунку заблукалого туриста у Карпатах

34-річного лижника Ігоря Грищенка, який ще 6 січня заблукав у Карпатах, 10 січня розшукали лісівники та рятувальники ДСНС України. Чоловік за декілька днів пройшов близько 15 кілометрів у засніжених горах, знайшли його у мисливському будиночку в урочищі "Куртацька".

Про це інформує прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України.

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Так, відомо, що заблукалого лижника відшукали саме лісівники.

Лісничий Березниківського лісництва Іван Дукай та його помічник Петро Семенюк, які разом з місцевими мешканцями братами Іваном та Михайлом Гаджегами вирушили на пошуки туриста, повідомили про місце, де перебував лижник Ігор Грищенко, який пропав 6 січня,

– йдеться у повідомленні.

Як повідомляє заступник директора з лісового господарства Свалявського держлісгоспу Вікторія Білоусова, зниклий у горах лижник зупинився у мисливському будиночку на території лісового фонду Березниківського лісництві, в урочищі "Куртацька". Від місця катання він сам подолав близько 15 кілометрів.

Відомо, що наразі киянина передали фахівцям медслужби.

Як розповів лісничий Березниківського лісництва Іван Дукай, лижника відшукали у будиночку на сінокосі лісівники. Точні координати дав майстер лісу Міжгірського держлісгоспу Михайло Гимба. Загалом до пошуку зниклого лижника-екстремала було залучено 30 лісівників Міжгірського, Верхньогірського, Воловецького та Свалявського держлісгоспів.

Раніше 24 канал писав, що врятований Ігор Грищенко зараз перебуває в реанімації у Свалявській райлікарні. Чоловік зазнав обмороження кінцівок, але його стан стабільний.

Як турист Ігор Грищенко загубився в Карпатах?Ввечері 6 січня до Служби порятунку повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.



Грищенка шукали 4 дні і залучили до цього гелікоптер, квадрокоптер та собак.



Ігореві Грищенку – 34 роки, він підготовлений і досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту та президент Асоціації екстремальних видів спорту. У Києві чоловік тренував інших спортсменів.