"Самостоятельно преодолел 15 километров": история спасения заблудившегося туриста в Карпатах

34-летнего лыжника Игоря Грищенко, который еще 6 января заблудился в Карпатах, 10 января разыскали лесоводы и спасатели ГСЧС Украины. Мужчина за несколько дней прошел около 15 километров в заснеженных горах, нашли его в охотничьем домике, в урочище "Куртацкая".

Об этом информирует пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

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Так, известно, что заблудившегося лыжника отыскали именно лесоводы.

Лесничий Березниковского лесничества Иван Дукай и его помощник Петр Семенюк, которые вместе с местными жителями братьями Иваном и Михаилом Гаджегами отправились на поиски туриста, сообщили о месте, где находился лыжник Игорь Грищенко, который пропал 6 января,

– говорится в сообщении.

Как сообщает заместитель директора по лесному хозяйству Свалявского гослесхоза Виктория Белоусова, пропавший в горах лыжник остановился в охотничьем домике на территории лесного фонда Березниковского лесничестве, в урочище "Куртацкая". От места катания он сам преодолел около 15 километров.

Известно, что сейчас киевлянина передали специалистам медслужбы.

Как рассказал лесничий Березниковского лесничества Иван Дукай, лыжника отыскали в домике на сенокосе лесоводы. Точные координаты дал мастер леса Межгорского лесхоза Михаил Гымба. В целом к поиску пропавшего лыжника-экстремала были привлечены 30 лесоводов Межгорского, Верхнегорского, Воловецкого и Свалявского гослесхозов.

Ранее 24 канал писал, что спасенный Игорь Грищенко сейчас находится в реанимации в Свалявской райбольнице. Мужчина получил обморожение конечностей, но его состояние стабильное.

Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах? Вечером 6 января в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Гымба заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Так как мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.



Грищенко искали 4 дня и привлекли к этому вертолет, квадрокоптер и собак.



Игорю Грищенко – 34 года, он подготовленный и опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве мужчина тренировал других спортсменов.