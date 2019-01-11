Как чувствует себя и выглядит спасенный в Карпатах лыжник: фото из больницы

Лыжник Игорь Грищенко, которого после четырех дней поиска в Карпатах нашли вечером 10 января, обещал снова вернуться в горы. Мужчина хочет привезти в домик лесника, откуда его спасли, разные вещи, необходимые для туристов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

24 канал сообщал, что 10 января пропавший близ горы Гымба турист Игорь Грищенко вышел на связь и сообщил спасателям, что находится в избушке лесника у реки на Боржавском хребте и чувствует себя хорошо. Впоследствии в этот же день МЧС нашли пропавшего туриста, он выглядел бодрым, улыбался и шутил.

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Мужчину после спасения доставили в реанимацию в Свалявской райбольнице. Врачи диагностировали у него обморожение конечностей, но его состояние стабильное. Сейчас лыжника перевезли в Ужгородскую областную больницу, где им занимаются врачи ожогового центра.

Спасатели отмечают, что лыжник держался до последнего и смог выжить в экстремальных условиях высокогорья Карпат, ведь является хорошо подготовленным спортсменом.

Сейчас мужчина благодарит своих спасителей и обещает, что обязательно еще приедет в Карпаты. Но уже для того, чтобы посетить домик, который приютил его, спасая от смерти. Киевлянин планирует привезти туда много разного товара, который пригодится другим туристам,

– рассказали в ГСЧС.

Игоря Грищенко в горах нашел лесничий Иван Дукай вместе с помощником. Он рассказал ТСН, что когда лыжника наконец нашли, он сидел в хижине, смог подать руку, сам вышел и пересел в машину, и рассказал о своих приключениях.

"Он не сразу пришел, тогда когда сначала искали спасатели, его еще там не было, он 2 дня провел в лесу. Затем один день он закопался в стог сена, пробыл одну ночь, а потом вышел на этот домик... Там нашел остатки еды, разжег костер и так пробыл ночь. Он на своих ногах, но был такой тяжелый, очень уставший, говорил, что сам этой ночи не пережил бы", – рассказал лесник.

Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах?

Вечером 6 января в службу спасения пришло сообщение о том, что в районе горы Гымба заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Ведь мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.



Грищенко искали 4 дня и привлекли к этому вертолет, квадрокоптер и собак.



Игорю Грищенко – 34 года, он подготовленный и опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве мужчина тренировал других спортсменов.