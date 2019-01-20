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      Пожар на курорте Куршавель: стало известно, пострадали ли украинцы

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      Фото из Куршавеля после пожара
      Фото из Куршавеля после пожара / Фото из социальных сетей

      Представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Куршавель во Франции нет.

      Об этом сообщает "РБК-Украина".

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      Дипломат сказал, что по предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара на Куршавеле.

      Напомним, в ночь на 20 января на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах вспыхнул крупный пожар. Жертвами пожара стали 2 человека, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар Европа Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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