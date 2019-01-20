На горнолыжном курорте Куршавель вспыхнул пожар: есть жертвы
В ночь на воскресенье, 20 января, на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах вспыхнул крупный пожар. Жертвами пожара стали 2 человека, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.
Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
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Огонь загорелся около 4:30 (5:30 по Киеву) на третьем, последнем этаже здания, где жили около 60 сезонных работников курорта, в том числе иностранцы. Здание расположено в центральной части Куршавеля на площади Круазетт.
Что стало причиной пожара – пока неизвестно.
Что касается пострадавших, то 4 из них находятся в тяжелом состоянии, 10 получили легкие ранения. Тела 2 погибших, личности которых пока не установлены, нашли пожарные под обломками здания.
Всех жителей дома эвакуировали и собрали в общем помещении. К 8:00 риск распространения огня, с которым боролись 70 спасателей, был исключен.