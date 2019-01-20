11:43
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      На горнолыжном курорте Куршавель вспыхнул пожар: есть жертвы

      105 Читати новину українською
      Пожар на Куршавеле
      Пожар на Куршавеле / Фото из социальных сетей

      В ночь на воскресенье, 20 января, на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах вспыхнул крупный пожар. Жертвами пожара стали 2 человека, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.

      Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

      Читайте также: Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших значительно выросло

      Огонь загорелся около 4:30 (5:30 по Киеву) на третьем, последнем этаже здания, где жили около 60 сезонных работников курорта, в том числе иностранцы. Здание расположено в центральной части Куршавеля на площади Круазетт.

      Что стало причиной пожара – пока неизвестно.

      Что касается пострадавших, то 4 из них находятся в тяжелом состоянии, 10 получили легкие ранения. Тела 2 погибших, личности которых пока не установлены, нашли пожарные под обломками здания.

      Всех жителей дома эвакуировали и собрали в общем помещении. К 8:00 риск распространения огня, с которым боролись 70 спасателей, был исключен.

       

      Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Пожар Новости Франции Европа
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      сегодня , 11:00 Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      Віталій Дейнега 269
      Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      сегодня , 10:00 Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 558
      Челендж в мережі: чи змінилися Тимошенко за 10 років ?
      сегодня , 08:40 Челендж в мережі: чи змінилися Тимошенко за 10 років ?
      Артем Овдієнко 2779
      Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      19 января , 22:02 Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      Ukrainer 2161
      Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      19 января , 21:00 Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      Сергій Фурса 345
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Смоленская катастрофа: комитет Совета Европы выдвинул России серьезные требования
       25 июня 2018 , 19:20
      Вооруженные столкновения в Кабуле продолжались 19 часов. ФОТО
       14 сентября 2011 , 21:17
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук