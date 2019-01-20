На горнолыжном курорте Куршавель вспыхнул пожар: есть жертвы

В ночь на воскресенье, 20 января, на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах вспыхнул крупный пожар. Жертвами пожара стали 2 человека, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

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Огонь загорелся около 4:30 (5:30 по Киеву) на третьем, последнем этаже здания, где жили около 60 сезонных работников курорта, в том числе иностранцы. Здание расположено в центральной части Куршавеля на площади Круазетт.

Что стало причиной пожара – пока неизвестно.

Что касается пострадавших, то 4 из них находятся в тяжелом состоянии, 10 получили легкие ранения. Тела 2 погибших, личности которых пока не установлены, нашли пожарные под обломками здания.

Всех жителей дома эвакуировали и собрали в общем помещении. К 8:00 риск распространения огня, с которым боролись 70 спасателей, был исключен.

Incendie à Courchevel: deux morts, trois blessés graves et 10 blessés légers pic.twitter.com/DBTD9KwAAj — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

Courchevel: Two killed in fire at French ski resort https://t.co/CWUViGTXm7 — BBC News (World) (@BBCWorld) 20 января 2019 г.