11:05
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Живих вже не шукають: з'явилися нові деталі страшної пожежі на суднах поблизу Керчі

      614 Читать новость на русском
      Рятувальники заявляють, що немає шансів знайти живих моряків із палаючих суден біля Керченської протоки
      Рятувальники заявляють, що немає шансів знайти живих моряків із палаючих суден біля Керченської протоки / Фото з відкритих джерел

      У Федеральному агентстві морського та річкового транспорту заявляють, що більше не бачать шансів знайти живих моряків на суднах під прапором Танзанії, які загорілися біля Керченської протоки, Рятувальну операцію перевели у пошукову.

      Про це пише "Інтерфакс".

      Читайте також: Страшна пожежа на суднах біля Керченської протоки: у Росії назвали ймовірну причину

      У відомстві також повідомляють, що погасити вогонь не вдалось досі.

      О шостій ранку операцію перевели з рятувальної в пошукову через відсутність надії знайти живих,
      – йдеться у повідомленні.

      24 канал писав, що кількість жертв зросла щонайменше до 14 осіб.

      Згодом у екстрених службах цю інформацію підтвердили, пише ТАСС. Рятувальни повідомляють, що не вдалось знайти шістьох моряків. Врятованих, а також тіла загиблих доправлять до Керчі у найближчий час.

      Нагадаємо, 21 січня поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. На одному із них, за попередньою інформацією, стався вибух, що спровокував займання. Згодом загорівся інший корабель, розташований поруч. Обидва судна затонули. Кораблі мають назву "Маестро" і "Канді", на їхніх бортах перебували громадяни Туреччини та Індії.

      Згодом у МінТОТ повідомили, що газові танкери були залучені до незаконних поставок газу в Сирію з 2016 року.

      Теги: Новини політики Пожежа Новини Криму Новини Росії Надзвичайні ситуації Керч Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      сьогодні , 10:02 Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      Олена Кандяк 213
      День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі
      сьогодні , 09:01 День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі
      Євгенія Мазур 1564
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      21 січня , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      В Україні зламана вся політична система, – експерт
      сьогодні , 08:40 В Україні зламана вся політична система, – експерт
      Наталя Ромашова 1918
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 січня , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 3683
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук