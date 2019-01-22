Живих вже не шукають: з'явилися нові деталі страшної пожежі на суднах поблизу Керчі

У Федеральному агентстві морського та річкового транспорту заявляють, що більше не бачать шансів знайти живих моряків на суднах під прапором Танзанії, які загорілися біля Керченської протоки, Рятувальну операцію перевели у пошукову.

Про це пише "Інтерфакс".

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У відомстві також повідомляють, що погасити вогонь не вдалось досі.

О шостій ранку операцію перевели з рятувальної в пошукову через відсутність надії знайти живих,

– йдеться у повідомленні.

24 канал писав, що кількість жертв зросла щонайменше до 14 осіб.

Згодом у екстрених службах цю інформацію підтвердили, пише ТАСС. Рятувальни повідомляють, що не вдалось знайти шістьох моряків. Врятованих, а також тіла загиблих доправлять до Керчі у найближчий час.

Нагадаємо, 21 січня поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. На одному із них, за попередньою інформацією, стався вибух, що спровокував займання. Згодом загорівся інший корабель, розташований поруч. Обидва судна затонули. Кораблі мають назву "Маестро" і "Канді", на їхніх бортах перебували громадяни Туреччини та Індії.



Згодом у МінТОТ повідомили, що газові танкери були залучені до незаконних поставок газу в Сирію з 2016 року.