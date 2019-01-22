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      Палаючі судна поблизу Керченської протоки задіяні у незаконних поставках газу в Сирію, – МінТОТ

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      Пожежа поблизу Керченської протоки
      Пожежа поблизу Керченської протоки / Керч.ФМ

      Газові танкери "Маестро" та "Канді", які зайнялися у районі Керченської протоки, задіяні до незаконних поставок газу в Сирію, починаючи з 2016 року.

      Про це повідомляє МінТОТ з посиланням на дані Офісу з питань контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

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      За даними міжнародних моніторингових систем, танкер "Канді" вийшов із російського порту Темрюк 20 січня, але на момент аварії на судні не працювала система AIS (Automatic Identification System).
       
      Те ж саме спостерігалося і на танкері "Маестро" – остання інформація про нього зафіксована AIS 9 січня 2019 року. У відомстві зазначили, що система AIS надає можливість "не тільки вчасно реагувати на аварії суден та надавати допомогу потерпілим, але й відслідковувати порушення руху суден і незаконного перетину кордонів".

      Такі дії іноземних компаній, причетних до морських перевезень, спрямовані на уникнення відповідальності з боку українського законодавства, а також намагання не потрапити до списку компаній-порушників, до яких можуть застосовуватись міжнародно-правові санкції, 
      – наголосили у МінТОТ.

      "Наразі важко встановити походження газу, який перевозився, однак за наявною інформацією,  зазначені судна залучались до поставок газу, видобутого як з українського шельфу, так і з інших країн", – додають у відомстві.
       
      У міністерстві підкреслили, що танкери раніше заходили до закритих портів тимчасово окупованого Криму та є порушниками режиму тимчасово окупованих територій.

      Нагадаємо, поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. На одному із них, за попередньою інформацією, стався вибух, що спровокував займання. Згодом загорівся інший корабель, розташований поруч. Судна мають назву "Маестро" і "Канді", на їхніх бортах перебували громадяни Туреччини та Індії. Наразі відомо про 11 загиблих, проте їх кількість може збільшитись.

      Теги: Новини політики Пожежа Керч Водний транспорт Жертви Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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