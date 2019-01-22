Палаючі судна поблизу Керченської протоки задіяні у незаконних поставках газу в Сирію, – МінТОТ
Газові танкери "Маестро" та "Канді", які зайнялися у районі Керченської протоки, задіяні до незаконних поставок газу в Сирію, починаючи з 2016 року.
Про це повідомляє МінТОТ з посиланням на дані Офісу з питань контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
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Такі дії іноземних компаній, причетних до морських перевезень, спрямовані на уникнення відповідальності з боку українського законодавства, а також намагання не потрапити до списку компаній-порушників, до яких можуть застосовуватись міжнародно-правові санкції,
– наголосили у МінТОТ.
Нагадаємо, поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. На одному із них, за попередньою інформацією, стався вибух, що спровокував займання. Згодом загорівся інший корабель, розташований поруч. Судна мають назву "Маестро" і "Канді", на їхніх бортах перебували громадяни Туреччини та Індії. Наразі відомо про 11 загиблих, проте їх кількість може збільшитись.