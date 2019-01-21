Пожежа на суднах поблизу Керченської протоки: існує загроза вибуху на кораблях

Загроза вибуху існує на двох суднах, які продовжують горіти в Чорному морі поблизу Керченської протоки. Причиною цьому є зріджений газ, накопичений на танкерах.

Про це інформує "Інтерфакс" з посиланням на Новоросійський морський рятувально-координаційний центр.

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Аварійно-рятувальне судно "Рятувальник Демидов" висунулося до палаючих кораблів для контролю і охолодження. Загроза вибуху є на обох суднах – там скраплений газ,

– розповів співрозмовник інформагентства.

Додамо, що станом на 23:00 відомо про 11 загиблих внаслідок інциденту. Дев'ять людей вважають зниклими безвісти.

11 тіл (загиблі – 24 канал) піднято, 12 людей врятовано, 9 вважаються зниклими безвісти. В цілому – 32 людини. З'ясувалося, що на "Маестро" був стажист із Тріполі, якого не встигли включити в список екіпажу,

– передає ТАСС.

За словами очевидців, після того, як на суднах спалахнув вогонь, моряки від безвиході стрибали у воду, намагаючись врятуватись. Температура води становить приблизно +4 градуси.

Раніше 24 канал писав про те, що поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. На одному із них, за попередньою інформацією, стався вибух, що спровокував займання. Згодом загорівся інший корабель, розташований поруч. Судна мають назву "Маестро" і "Канді", на їхніх бортах перебували громадяни Туреччини та Індії.