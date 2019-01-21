00:07
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Пожежа на суднах поблизу Керченської протоки: існує загроза вибуху на кораблях

      690 Читать новость на русском
      Палаюче у Чорному морі судно
      Палаюче у Чорному морі судно / Фото з відкритих джерел

      Загроза вибуху існує на двох суднах, які продовжують горіти в Чорному морі поблизу Керченської протоки. Причиною цьому є зріджений газ, накопичений на танкерах.

      Про це інформує "Інтерфакс" з посиланням на Новоросійський морський рятувально-координаційний центр.

      Читайте також: Пожежа на суднах поблизу Керченської протоки: ймовірна причина – порушення техніки безпеки

      Аварійно-рятувальне судно "Рятувальник Демидов" висунулося до палаючих кораблів для контролю і охолодження. Загроза вибуху є на обох суднах – там скраплений газ,
      – розповів співрозмовник інформагентства.

      Додамо, що станом на 23:00 відомо про 11 загиблих внаслідок інциденту. Дев'ять людей вважають зниклими безвісти.

      11 тіл (загиблі – 24 канал) піднято, 12 людей врятовано, 9 вважаються зниклими безвісти. В цілому – 32 людини. З'ясувалося, що на "Маестро" був стажист із Тріполі, якого не встигли включити в список екіпажу,
      – передає ТАСС.

      За словами очевидців, після того, як на суднах спалахнув вогонь, моряки від безвиході стрибали у воду, намагаючись врятуватись. Температура води становить приблизно +4 градуси.

      Раніше 24 канал писав про те, що поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. На одному із них, за попередньою інформацією, стався вибух, що спровокував займання. Згодом загорівся інший корабель, розташований поруч. Судна мають назву "Маестро" і "Канді", на їхніх бортах перебували громадяни Туреччини та Індії.

      Теги: Новини Росії Пожежа Керч Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 21 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 січня , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 949
      Головні новини 21 січня: пожежа на суднах біля Керченської протоки, дебати у ПАРЄ щодо Азову
      21 січня , 22:43 Головні новини 21 січня: пожежа на суднах біля Керченської протоки, дебати у ПАРЄ щодо Азову
      528
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      21 січня , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      #10yearschallenge: як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років
      21 січня , 21:30 #10yearschallenge: як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років
      Юлія Гілей 768
      Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      21 січня , 21:00 Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      Тетяна Мартинюк 313
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук