Пожар на судах вблизи Керченского пролива: существует угроза взрыва на кораблях

Угроза взрыва существует на двух судах, которые продолжают гореть в Черном море близ Керченского пролива. Причиной этому является сжиженный газ, накопленный на танкерах.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на Новороссийский морской спасательно-координационный центр.

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Аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" выдвинулось к горящим кораблям для контроля и охлаждения. Угроза взрыва есть на обоих судах – там сжиженный газ,

– рассказал собеседник информагентства.

Добавим, что по состоянию на 23:00 известно об 11 погибших в результате инцидента. Девять человек числятся пропавшими без вести.

11 тел (погибшие – 24 канал) поднят, 12 человек спасены, 9 считаются пропавшими без вести. В целом – 32 человека. Выяснилось, что на "Маэстро" был стажер из Триполи, которого не успели включить в список экипажа,

– передает ТАСС.

По словам очевидцев, после того, как на судах вспыхнул огонь, моряки от безысходности прыгали в воду, пытаясь спастись. Температура воды составляет примерно +4 градуса.

Ранее 24 канал писал о том, что вблизи Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. На одном из них, по предварительной информации, произошел взрыв, спровоцировавший возгорание. Впоследствии загорелся другой корабль, расположенный рядом. Судна имеют название "Маэстро" и "Канди", на их бортах находились граждане Турции и Индии.