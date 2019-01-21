Пожар на судах вблизи Керченского пролива: вероятная причина – нарушение техники безопасности

В результате взрыва и мощного пожара, который случился на двух судах под флагами Танзании вблизи Керченского пролива, погибло уже не менее 11 человек. Причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности.

Об этом со ссылкой на собственные источники передает ТАСС.

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Предварительно, это могло быть нарушение техники безопасности при передаче топлива с одного судна на другое,

– сказал собеседник информагентства.

Отметим, что в Росморречфлоте тоже придерживаются версии о том, что пожар мог произойти на судах во время перевалки топлива.

Ранее 24 канал сообщал, что вблизи Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. На одном из них, по предварительной информации, произошел взрыв, спровоцировавший возгорание. Впоследствии загорелся другой корабль, расположенный рядом. Суда называются "Маэстро" и "Канди". Так, на борту "Канди" находились 17 человек, из них 9 – граждане Турции, 8 – граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 граждан Индии.

Вблизи Керченского пролива горят два судна: видео