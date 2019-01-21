22:37
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, сьогодні
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Пожежа на суднах поблизу Керченської протоки: ймовірна причина – порушення техніки безпеки

      3891 Читать новость на русском
      Пожежа поблизу Керченської протоки
      Пожежа поблизу Керченської протоки / Керч.ФМ

      В результаті вибуху та потужної пожежі, яка трапилась на двох суднах під прапорами Танзанії поблизу Керченської протоки, загинуло вже щонайменше 11 людей. Причиною трагедії могло стати порушення техніки безпеки.

      Про це з посиланням на власні джерела передає ТАСС.

      Читайте також: На гірськолижному курорті Куршавель спалахнула пожежа: є жертви

      Попередньо, це могло бути порушення техніки безпеки при передачі палива з одного судна на інше,
      – сказав співрозмовник інформагентства.

      Зазначимо, що у Росморрічфлоті теж дотримуються версії про те, що пожежа могла трапитись на суднах під час перевалки палива

      Раніше 24 канал повідомляв, що поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. На одному із них, за попередньою інформацією, стався вибух, що спровокував займання. Згодом загорівся інший корабель, розташований поруч. Судна мають назву "Маестро" і "Канді". Так, на борту "Канді" перебували 17 осіб, з них 9 – громадяни Туреччини, 8 – громадяни Індії. На борту судна "Маестро" перебували 14 осіб, у тому числі 7 громадян Туреччини і 7 громадян Індії.

      Поблизу Керченської протоки горять два судна: відео

       

      Теги: Жертви Новини Росії Пожежа Керч Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      #10yearschallenge: як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років
      сьогодні , 21:30 #10yearschallenge: як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років
      439
      Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      сьогодні , 21:00 Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      Тетяна Мартинюк 257
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      "Томос-тур" за бюджетні гроші: скільки коштують демонстративні подорожі Порошенка країною
      сьогодні , 20:01 "Томос-тур" за бюджетні гроші: скільки коштують демонстративні подорожі Порошенка країною
      Дмитро Гнап 584
      "Освободители" Донбасса засветились на протесте "желтых жилетов"
      сьогодні , 19:01 "Освободители" Донбасса засветились на протесте "желтых жилетов"
      Злой Одессит 2357
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук