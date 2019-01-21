Пожежа на суднах поблизу Керченської протоки: ймовірна причина – порушення техніки безпеки

В результаті вибуху та потужної пожежі, яка трапилась на двох суднах під прапорами Танзанії поблизу Керченської протоки, загинуло вже щонайменше 11 людей. Причиною трагедії могло стати порушення техніки безпеки.

Про це з посиланням на власні джерела передає ТАСС.

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Попередньо, це могло бути порушення техніки безпеки при передачі палива з одного судна на інше,

– сказав співрозмовник інформагентства.

Зазначимо, що у Росморрічфлоті теж дотримуються версії про те, що пожежа могла трапитись на суднах під час перевалки палива.

Раніше 24 канал повідомляв, що поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. На одному із них, за попередньою інформацією, стався вибух, що спровокував займання. Згодом загорівся інший корабель, розташований поруч. Судна мають назву "Маестро" і "Канді". Так, на борту "Канді" перебували 17 осіб, з них 9 – громадяни Туреччини, 8 – громадяни Індії. На борту судна "Маестро" перебували 14 осіб, у тому числі 7 громадян Туреччини і 7 громадян Індії.