Пожежа на суднах поблизу Керченської протоки: щонайменше 10 людей загинуло

В результаті пожежі, яка 21 січня виникла на двох суднах поблизу Керченської протоки, загинуло щонайменше 10 осіб. Доля 7 моряків наразі невідома.

Раніше 24 канал писав про те, що поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. На одному із них, за попередньою інформацією, стався вибух, що спровокував займання. Згодом загорівся інший корабель, розташований поруч. Обидва судна під прапорами Танзанії.

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Наразі відомо про щонайменше 10 загиблих в результаті інциденту осіб. Про таку кількість жертв повідомляє "Интерфакс" із посиланням на прес-службу Федерального агентства морського і річкового транспорту.

Врятовано 14 осіб, ще 10 дістали без ознак життя. Доля семи моряків залишається невідомою,

– передає інформагентство.

Окрім цього, стало відомо про можливу причину займання: на одному із танкерів під час НП могла йти перевалка палива.

Ми отримали інформацію, що на одному з двох суден, що розташовувались поруч, мабуть, йшла перевалка палива, стався хлопок зі спалахом. Спочатку пожежу помітили на одному судні, а потім вогонь перекинувся на інше,

– зазначають у Росморрічфлоті.

Відомі також назви обидвох суден, де трапилась надзвичайна подія. Це танкери "Канді" та "Маестро". Так, на борту судна "Канді" перебували 17 осіб, з них 9 – громадяни Туреччини, 8 – громадяни Індії. На борту судна "Маестро" перебували 14 осіб, у тому числі 7 громадян Туреччини і 7 громадян Індії.