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      Вибух трубопроводу у Мексиці: кількість загиблих значно зросла

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      Вибух трубопроводу у Мексиці: кількість загиблих значно зросла
      Вибух трубопроводу у Мексиці: кількість загиблих значно зросла / usatoday.com

      Унаслідок вибуху на трубопроводі у центральному мексиканському штаті Ідальґо за останніми даними загинули 66 людей, ще 76 людей дістали поранення.

      Про це повідомив губернатор штату Ідальґо Омар Файад у Twitter.

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      Відомо, що міністр громадської безпеки Мексики Альфонсо Дуразо заявив, що пожежу наразі ліквідували, але рятувальниками потрібен час, щоб встановити остаточну кількість загиблих.

      Кількість жертв, які наразі маємо після аварії у Тлахуелпане: 66 загиблих та 76 поранених, вони госпіталізовані до різних лікарень штату,
      — додав губернатор.

      До слова, трубопровід розташований біля нафтопереробного заводу державної нафтової компанії Petroleos Mexicanos (Pemex). Варто додати, що після вибиху компанія оприлюднила заяву, у якій йдеться, що причиною аварії могла стати спроба викрадення палива.

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що внаслідок вибуху на паливному трубопроводі у Мексиці в штаті Ідальго щонайменше 20 людей загинули і 60 отримали поранення.

      Вибух і сильна пожежа сталися на місці нелегальної врізки в трубопровід в районі Тлауелільпана в момент, коли там перебували десятки людей, які займалися збором палива. Пізніше жахливу пожежу, яка захопила трубопровід пального Туспан – Тула після вибуху в мексиканському штаті Ідальго, загасили.

      Теги: Мексика Вибух Жертви Пожежа Пальне
      Джерело: 24 Канал
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