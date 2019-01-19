Вибух трубопроводу у Мексиці: кількість загиблих значно зросла

Унаслідок вибуху на трубопроводі у центральному мексиканському штаті Ідальґо за останніми даними загинули 66 людей, ще 76 людей дістали поранення.

Про це повідомив губернатор штату Ідальґо Омар Файад у Twitter.

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Відомо, що міністр громадської безпеки Мексики Альфонсо Дуразо заявив, що пожежу наразі ліквідували, але рятувальниками потрібен час, щоб встановити остаточну кількість загиблих.

Кількість жертв, які наразі маємо після аварії у Тлахуелпане: 66 загиблих та 76 поранених, вони госпіталізовані до різних лікарень штату,

— додав губернатор.

El saldo que tenemos al momento de lo ocurrido en Tlahuelilpan es de 66 personas fallecidas y 76 personas heridas que están siendo atendidas en distintos hospitales. — Omar Fayad (@omarfayad) January 19, 2019

До слова, трубопровід розташований біля нафтопереробного заводу державної нафтової компанії Petroleos Mexicanos (Pemex). Варто додати, що після вибиху компанія оприлюднила заяву, у якій йдеться, що причиною аварії могла стати спроба викрадення палива.

66 killed and 54 injured in a fire that broke out at a pipeline leaking fuel, #Mexico pic.twitter.com/fZcPM3ip88 — Rao Hamza Saleem (@Hamza_saleem777) January 19, 2019

Раніше 24 канал повідомляв про те, що внаслідок вибуху на паливному трубопроводі у Мексиці в штаті Ідальго щонайменше 20 людей загинули і 60 отримали поранення.

Вибух і сильна пожежа сталися на місці нелегальної врізки в трубопровід в районі Тлауелільпана в момент, коли там перебували десятки людей, які займалися збором палива. Пізніше жахливу пожежу, яка захопила трубопровід пального Туспан – Тула після вибуху в мексиканському штаті Ідальго, загасили.