Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших значительно возросло

В результате взрыва на трубопроводе в центральном мексиканском штате Идальго по последним данным погибли 66 человек, еще 76 человек получили ранения.

Об этом сообщил губернатор штата Идальго Омар Файад в Twitter.

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Известно, что министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дуразо заявил, что пожар на данный момент ликвидировали, но спасателями нужно время, чтобы установить окончательное количество погибших.

Число жертв, которые на данный момент имеем после аварии в Тлахуелпане: 66 погибших и 76 раненых, они госпитализированы в разные больницы штата,

– добавил губернатор.

El saldo que tenemos al momento de lo ocurrido en Tlahuelilpan es de 66 personas fallecidas y 76 personas heridas que están siendo atendidas en distintos hospitales. — Omar Fayad (@omarfayad) January 19, 2019

К слову, трубопровод расположен возле нефтеперерабатывающего завода государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex). Стоит добавить, что после взрыва компания обнародовала заявление, в котором говорится, что причиной аварии могла стать попытка похищения топлива.

66 killed and 54 injured in a fire that broke out at a pipeline leaking fuel, #Mexico pic.twitter.com/fZcPM3ip88 — Rao Hamza Saleem (@Hamza_saleem777) January 19, 2019

Ранее 24 канал сообщал о том, что в результате взрыва на топливном трубопроводе в Мексике в штате Идальго меньшей мере 20 человек погибли и 60 получили ранения.



Взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауэлильпана в момент, когда там находились десятки людей, которые занимались сбором топлива. Позже ужасный пожар, охвативший трубопровод горючего Туспан – Тула после взрыва в мексиканском штате Идальго, потушили.