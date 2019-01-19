17:12
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Карманные расходы Пыни. Путин против Ивлеевой и Дудя
      Вєсті Кремля
      16:41, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших значительно возросло

      30 Читати новину українською
      Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших значительно возросло
      Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших значительно возросло / usatoday.com

      В результате взрыва на трубопроводе в центральном мексиканском штате Идальго по последним данным погибли 66 человек, еще 76 человек получили ранения.

      Об этом сообщил губернатор штата Идальго Омар Файад в Twitter.

      Читайте также: Взрыв в храме УПЦ МП в Сумах: полиция установила двух подозреваемых

      Известно, что министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дуразо заявил, что пожар на данный момент ликвидировали, но спасателями нужно время, чтобы установить окончательное количество погибших.

      Число жертв, которые на данный момент имеем после аварии в Тлахуелпане: 66 погибших и 76 раненых, они госпитализированы в разные больницы штата,
      – добавил губернатор.

      К слову, трубопровод расположен возле нефтеперерабатывающего завода государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex). Стоит добавить, что после взрыва компания обнародовала заявление, в котором говорится, что причиной аварии могла стать попытка похищения топлива.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что в результате взрыва на топливном трубопроводе в Мексике в штате Идальго меньшей мере 20 человек погибли и 60 получили ранения.

      Взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауэлильпана в момент, когда там находились десятки людей, которые занимались сбором топлива. Позже ужасный пожар, охвативший трубопровод горючего Туспан – Тула после взрыва в мексиканском штате Идальго, потушили.

       

      Теги: Горючее Пожар Жертвы Взрыв Мексика
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      сегодня , 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      Євгенія Мазур 356
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 384
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 673
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 2204
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1735
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Побег из КНДР: в военнослужащего выпустили 40 пуль
       14 ноября 2017 , 14:15
      Чавеса забальзамируют и поместят в мавзолей
       8 марта 2013 , 12:23 1
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      В Саудовской Аравии женщинам разрешили выбирать, как они хотят рожать
       20 января , 00:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук