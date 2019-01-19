Взрыв в храме УПЦ МП в Сумах: полиция установила двух подозреваемых

Предмет, который взорвался в церкви, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. Правоохранители совместно с работниками СБУ установили лиц, подозреваемых в совершении хулиганских действий.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сум.

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Оба подозреваемые – молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано вчера в храме по улице Соборной,

– говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".

Ранее 24 канал сообщал о том, что вечером 18 января в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе раздался взрыв – к входу в помещение неизвестные бросили пиротехническое средство для игры в страйкбол. К счастью, никто не пострадал. Взрыв прогремел во время вечернего праздничного богослужения.

Напомним, в четверг, 17 января, Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в законе "О свободе совести и религиозных организаций". В законе прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы.



После того, как в Украине создали единую поместную церковь – Православную церковь Украины – и получили Томос, по всей территории государства религиозные общины начали активно переходить под юрисдикцию ПЦУ. Да, на сегодня в ПЦУ перешли около 70 приходов УПЦ Московского патриархата. Потому пока ПЦУ имеет около 7 тысяч приходов.



В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Как создавали Православную церковь Украины?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриархаУПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признании их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.