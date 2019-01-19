12:33
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина
      Вєсті Кремля
      22:33, 18 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Взрыв в храме УПЦ МП в Сумах: полиция установила двух подозреваемых

      87 Читати новину українською
      Спасо-Преображенский кафедральный собор в Сумах
      Спасо-Преображенский кафедральный собор в Сумах / Фото из открытых источников

      Предмет, который взорвался в церкви, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. Правоохранители совместно с работниками СБУ установили лиц, подозреваемых в совершении хулиганских действий.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сум.

      Читайте также: В Запорожье в ПЦУ перешли верующие, которые покинули УПЦ МП из-за скандала с отпеванием ребенка

      Оба подозреваемые – молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано вчера в храме по улице Соборной,
      говорится в сообщении.

      Как выяснили правоохранители, предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.

      По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".

      Ранее 24 канал сообщал о том, что вечером 18 января в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе раздался взрыв – к входу в помещение неизвестные бросили пиротехническое средство для игры в страйкбол. К счастью, никто не пострадал. Взрыв прогремел во время вечернего праздничного богослужения.

      Напомним, в четверг, 17 января, Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в законе "О свободе совести и религиозных организаций". В законе прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы.

      После того, как в Украине создали единую поместную церковь – Православную церковь Украины и получили Томос, по всей территории государства религиозные общины начали активно переходить под юрисдикцию ПЦУ. Да, на сегодня в ПЦУ перешли около 70 приходов УПЦ Московского патриархата. Потому пока ПЦУ имеет около 7 тысяч приходов.

      В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

      Как создавали Православную церковь Украины?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриархаУПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признании их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей       подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Теги: Новости Украины Сумы Взрыв Религия УПЦ МП Полиция
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 267
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 1260
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1370
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 января , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 311
      Избирательное дерби за Харьков
      18 января , 20:02 Избирательное дерби за Харьков
      Наталя Ромашова 199
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Не только Россия: Климкин назвал еще одну страну-соседку Украины, где украинцам грозит опасность
       24 октября 2018 , 20:44
      Бандера уже много лет в ЕС, – журналист раскритиковал жесткое заявление Ващиковского
       5 июля 2017 , 10:28
      Как законно втрое сэкономить на автостраховке: лайфхак от Авто24
       11 августа 2018 , 09:38
      Главные новости футбола 21 сентября: Динамо переживает тотальную критику, определились лучшие игроки 1 тура ЛЧ и ЛЕ
       22 сентября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук