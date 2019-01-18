В храме УПЦ МП в Сумах произошел взрыв во время богослужения

Вечером 18 января в Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе раздался взрыв – ко входу в помещение неизвестные бросили пиротехническое средство для игры в страйкбол. Никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Там отмечают, что взрыв прогремел во время вечернего праздничного богослужения. Неизвестные бросили взрывчатку и она взорвалась в притворе храма.

Остатки взрывчатки и последствия повреждения интерьера свидетельствуют о силе взрыва. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал,

– говорится в сообщении.

Представители храма называют это "нападением" и заявляют, что оно является "прямым следствием той агрессивной риторики".

В полиции Сумщины сообщили, что на место происшествия приехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Те установили, что в помещении взорвалось пиротехническое средство для игры в страйкбол, оснащенное зернами кукурузы.

"Помещение не повреждено, пострадавших нет. В полиции открыли уголовное производство по статье о хулиганстве", – говорится в сообщении.

При этом в Православной церкви Украины такие действия катекатегорично осудили.

Лично Предстоятель Блаженнейший Митрополит Епифаний, другие официальные представители Церкви, и до Объединительного Собора, и после него многократно подчеркивали недопустимость актов насилия на почве межконфессиональных отношений, подчеркивая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным путем,

– отметила пресс-служба ПЦУ.

При этом в Поместной церкви отметили, что на заказы из России в Украине не раз совершались провокации, направленные на разжигание религиозной или национальной розни.

Напомним, в четверг, 17 января, Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в закон "О свободе совести и религиозных организаций". В законе прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы.



После того, как в Украине создали единую поместную церковь – Православную церковь Украины – и получили Томос, по всей территории государства религиозные общины начали активно переходить под юрисдикцию ПЦУ. Так, на сегодня в ПЦУ перешли около 70 приходов УПЦ Московского патриархата. Поэтому пока ПЦУ имеет около 7 тысяч приходов.



В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, что перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Как создавали Православную церковь Украины?

19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признании их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.