У храмі УПЦ МП в Сумах стався вибух під час богослужіння

Увечері 18 січня у Сумах у Спасо-Преображенському кафедральному соборі пролунав вибух – до входу у приміщення невідомі кинули піротехнічний засіб для гри у страйкбол. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Української православної церкви Московського патріархату.

Читайте також: Православна церква України попереджає про провокації у різних регіонах: чого очікувати

Там зазначають, що вибух пролунав під час вечірнього святкового богослужіння. Невідомі вкинули вибухівку і вона вибухнула у притворі храму.

Рештки вибухівки та наслідки пошкодження інтер’єру свідчать про силу вибуху. Лише за щасливим збігом обставин ніхто не постраждав,

– йдеться у повідомленні.

Представники храму називають це "нападом" та заявляють, що він є "прямим наслідком тієї агресивної риторики".

У поліції Сумщини повідомили, що на місце події приїхали слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Ті встановили, що в приміщенні вибухнув піротехнічний засіб для гри в страйкбол, споряджений зернами кукурудзи.

"Приміщення не пошкоджено, потерпілих немає. В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство", – йдеться у повідомленні.

При цьому у Православній церкві України такі дії катекатегорично засудили..

Особисто Предстоятель Блаженнійший Митрополит Епіфаній, інші офіційні представники Церкви, і до Об‘єднавчого Собору, і після нього багато разів наголошували на неприпустимості актів насильства на ґрунті міжконфесійних відносин, підкреслюючи, що церковне єднання повинне відбуватися добровільно та в мирний спосіб,

– зазначила прес-служба ПЦУ.

При цьому у Помісний церкві зазначили, що на замовлення з Росії в Україні не раз вчинялися провокації, спрямовані на розпалювання релігійної чи національної ворожнечі.





Нагадаємо, у четвер, 17 січня, Верховна Рада схвалила законопроект про зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій". У законі прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.



Після того, як в Україні створили єдину помісну церкву – Православну церкву України – та отримали Томос, по всій території держави релігійні громади почали активно переходити під юрисдикцію ПЦЦ. Так, на сьогодні до ПЦУ перейшли близько 70 парафій УПЦ Московського патріархату.Тож наразі ПЦУ має близько 7 тисяч парафій.



У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

Як створювали Православну церкву України?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вище зазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.