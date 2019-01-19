Пожар, начавшийся в результате взрыва на трубопроводе в Мексике удалось потушить
Ужасный пожар, который захватил трубопровод горючего Туспан – Тула после взрыва в мексиканском штате Идальго, потушили.
Об этом сообщил губернатор штата Омар Файяд в своем Twitter.
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Ранее 24 канал сообщал о том, что в результате взрыва на топливном трубопроводе в Мексике в штате Идальго по меньшей мере 20 человек погибли и 60 получили ранения.
Взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауэлильпана в момент, когда там находились десятки людей, которые занимались сбором топлива.
Он подчеркнул, что сейчас оказывается помощь пострадавшим, а также их семьям.
Источник: 24 Канал
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