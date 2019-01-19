Пожежу, що почалася внаслідок вибуху на трубопроводі у Мексиці вдалося загасити
Жахливу пожежу, яка захопила трубопровід пального Туспан – Тула після вибуху в мексиканському штаті Ідальго, загасили.
Про це повідомив губернатор штату Омар Файяд у своєму Twitter.
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Раніше 24 канал повідомляв про те, що внаслідок вибуху на паливному трубопроводі у Мексиці в штаті Ідальго щонайменше 20 людей загинули і 60 отримали поранення.
Вибух і сильна пожежа сталися на місці нелегальної врізки в трубопровід в районі Тлауелільпана в момент, коли там перебували десятки людей, які займалися збором палива.
Він підкреслив, що наразі надається допомога потерпілим, а також їх сім'ям.
Джерело: 24 Канал
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