Пожежу, що почалася внаслідок вибуху на трубопроводі у Мексиці вдалося загасити

Жахливу пожежу, яка захопила трубопровід пального Туспан – Тула після вибуху в мексиканському штаті Ідальго, загасили.

Про це повідомив губернатор штату Омар Файяд у своєму Twitter.

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Раніше 24 канал повідомляв про те, що внаслідок вибуху на паливному трубопроводі у Мексиці в штаті Ідальго щонайменше 20 людей загинули і 60 отримали поранення.

Вибух і сильна пожежа сталися на місці нелегальної врізки в трубопровід в районі Тлауелільпана в момент, коли там перебували десятки людей, які займалися збором палива.

Він підкреслив, що наразі надається допомога потерпілим, а також їх сім'ям.