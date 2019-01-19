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      У Мексиці стався вибух на трубопроводі з пальним: багато загиблих та поранених

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      Внаслідок вибуху на трубопроводі у Мексиці загинули щонайменше 20 людей
      Внаслідок вибуху на трубопроводі у Мексиці загинули щонайменше 20 людей / Фото з відкритих джерел

      Щонайменше 20 людей загинули і 60 отримали поранення внаслідок вибуху на трубопроводі з пальним у Мексиці в штаті Ідальго.

      Про це повідомило видання Televisa з посиланням на губернатора регіону Омара Файяда.

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      Попередні дані дуже важкі, мені повідомили про 20 згорілих, ще 60 отримали опіки,
      – сказав Файяд.

      Вибух і сильна пожежа сталися на місці нелегальної врізки в трубопровід в районі Тлауелільпана в момент, коли там перебували десятки людей, які займалися збором палива.

      Місцева влада повідомила, що до місця трагедії вирушили представники компанії Pemex і військові.

      "Я дав інструкції главі МВС Ідальго Симону Варгасу Агілару допомогти сім'ям потерпілих. Федеральний уряд підтримує нас всім необхідним, щоб вирішити цю ситуацію", – написав губернатор.

      З початку року новий уряд Мексики реалізує стратегію боротьби з розкраданнями бензину. Влада зупинила викачування палива відразу по декількох трубопроводах для боротьби з незаконними врізками, через які викрадають бензин, та перейшли на доставку палива за допомогою цистерн.

      Крім того, на всі НПЗ і стратегічні об'єкти системи транспортування були введені війська. Все це вже призвело до серйозних перебоїв з постачанням бензину на АЗС і викликало багатогодинні черги на заправках.

       

      Теги: Вибух Пожежа Жертви Мексика Пальне
      Джерело: 24 Канал
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