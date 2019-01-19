У Мексиці стався вибух на трубопроводі з пальним: багато загиблих та поранених

Щонайменше 20 людей загинули і 60 отримали поранення внаслідок вибуху на трубопроводі з пальним у Мексиці в штаті Ідальго.

Про це повідомило видання Televisa з посиланням на губернатора регіону Омара Файяда.

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Попередні дані дуже важкі, мені повідомили про 20 згорілих, ще 60 отримали опіки,

– сказав Файяд.

Вибух і сильна пожежа сталися на місці нелегальної врізки в трубопровід в районі Тлауелільпана в момент, коли там перебували десятки людей, які займалися збором палива.

Місцева влада повідомила, що до місця трагедії вирушили представники компанії Pemex і військові.

"Я дав інструкції главі МВС Ідальго Симону Варгасу Агілару допомогти сім'ям потерпілих. Федеральний уряд підтримує нас всім необхідним, щоб вирішити цю ситуацію", – написав губернатор.

#AlMomento El Gobernador de Hidalgo @omarfayad reporta 20 muertos y 54 heridos por la explosión en ducto tras toma clandestina. pic.twitter.com/ehzEVY0gRJ — STV Puebla (@STVPuebla) 19 січня 2019 р.

Trágicas cifras preliminares de lo ocurrido en Tlahuelilpan: Hasta el momento 20 fallecidos y más de 60 heridos. El Secretario de Gobierno está en la zona para coordinar tareas de emergencia con autoridades federales. La atención a los heridos es nuestra máxima prioridad. — Omar Fayad (@omarfayad) 19 січня 2019 р.

З початку року новий уряд Мексики реалізує стратегію боротьби з розкраданнями бензину. Влада зупинила викачування палива відразу по декількох трубопроводах для боротьби з незаконними врізками, через які викрадають бензин, та перейшли на доставку палива за допомогою цистерн.

Крім того, на всі НПЗ і стратегічні об'єкти системи транспортування були введені війська. Все це вже призвело до серйозних перебоїв з постачанням бензину на АЗС і викликало багатогодинні черги на заправках.