В Мексике произошел взрыв на трубопроводе с топливом: много погибших и раненых

По меньшей мере 20 человек погибли и 60 получили ранения в результате взрыва на трубопроводе с горючим в Мексике в штате Идальго.

Об этом сообщило издание Televisa со ссылкой на губернатора региона Омара Файяда.

Читайте также: В центре Киева горело здание на территории ТРЦ "Гулливер"

Предварительные данные очень тяжелые, мне сообщили о 20 сгоревших, еще 60 получили ожоги,

– сказал Файяд.

Взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауелильпана в момент, когда там находились десятки людей, которые занимались сбором топлива.

Местные власти сообщили, что к месту трагедии отправились представители компании Pemex и военные.

"Я дал инструкции главе МВД Идальго Симону Варгасу Агилар помочь семьям пострадавших. Федеральное правительство поддерживает нас всем необходимым, чтобы разрешить эту ситуацию", – написал губернатор.

#AlMomento El Gobernador de Hidalgo @omarfayad reporta 20 muertos y 54 heridos por la explosión en ducto tras toma clandestina. pic.twitter.com/ehzEVY0gRJ — STV Puebla (@STVPuebla) 19 січня 2019 р.

Trágicas cifras preliminares de lo ocurrido en Tlahuelilpan: Hasta el momento 20 fallecidos y más de 60 heridos. El Secretario de Gobierno está en la zona para coordinar tareas de emergencia con autoridades federales. La atención a los heridos es nuestra máxima prioridad. — Omar Fayad (@omarfayad) 19 січня 2019 р.

С начала года правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями бензина. Власть остановила скачивания топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищают бензин, и перешли на доставку топлива с помощью цистерн.

Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.