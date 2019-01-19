В Мексике произошел взрыв на трубопроводе с топливом: много погибших и раненых
По меньшей мере 20 человек погибли и 60 получили ранения в результате взрыва на трубопроводе с горючим в Мексике в штате Идальго.
Об этом сообщило издание Televisa со ссылкой на губернатора региона Омара Файяда.
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Предварительные данные очень тяжелые, мне сообщили о 20 сгоревших, еще 60 получили ожоги,
– сказал Файяд.
Взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауелильпана в момент, когда там находились десятки людей, которые занимались сбором топлива.
Местные власти сообщили, что к месту трагедии отправились представители компании Pemex и военные.
"Я дал инструкции главе МВД Идальго Симону Варгасу Агилар помочь семьям пострадавших. Федеральное правительство поддерживает нас всем необходимым, чтобы разрешить эту ситуацию", – написал губернатор.
С начала года правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями бензина. Власть остановила скачивания топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищают бензин, и перешли на доставку топлива с помощью цистерн.
Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.