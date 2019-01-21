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      Пожар на судах вблизи Керченского пролива: 10 человек погибло

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      Пожар вблизи Керченского пролива
      Пожар вблизи Керченского пролива / Керч.ФМ

      В результате пожара, который 21 января возникла на двух судах вблизи Керченского пролива, погибли по меньшей мере 10 человек. Судьба 7 моряков пока неизвестна.

      Ранее 24 канал писал о том, что вблизи Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. На одном из них, по предварительной информации, произошел взрыв, спровоцировавший возгорание. Впоследствии загорелся другой корабль, расположенный рядом. Оба судна под флагами Танзании.

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      Известно по меньшей мере, о 10 погибших в результате инцидента. О таком количестве жертв сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта.

      Спасены 14 человек, еще 10 получили без признаков жизни. Судьба семи моряков остается неизвестной,
      – передает информагентство.

      Кроме этого, стало известно о возможной причине возгорания: на одном из танкеров во время ЧП могла идти перевалка топлива.

      Мы получили информацию, что на одном из двух судов, которые располагались рядом, видимо, и шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар заметили на одном судне, а затем огонь перекинулся на другое,
      – отмечают в Росморречфлота.

      Известны также названия обоих судов, где произошло ЧП. Это танкеры "Канди" и "Маэстро". Так, на борту судна "Канди" находились 17 человек, из них 9 – граждане Турции, 8 – граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 граждан Индии.

       

      Теги: Керчь Пожар
      Источник: 24 Канал
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