До пошуку моряків, що зникли внаслідок аварії на Чорному морі, залучать вертоліт

До пошуково-рятувальної операції на Чорному морі, де загорілися два судна, приєднається вертоліт.

Про це повідомила агенція Інтерфакс.

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Згідно з даними Новоросійського морського рятувально-координаційного центру, постраждалих внаслідок інциденту ще не доправили на берег.

Ні, не постраждалих ще не доправили. Ще не всіх зібрав "Меркурій", тому що погода зіпсувалася. Пошуки тривають, з ранку буде ще вертоліт,

– повідомили в рятувально-координаційному центрі.

Видання kerch.fm повідомило, що кількість жертв внаслідок пожеж на суднах під прапором Танзанії, які базувалися біля Керченської протоки, зросла щонайменше до 14 осіб.

Наразі зниклими безвісти вважаються ще п'ять людей. В рятувальній операції беруть участь близько 10 різних суден.

Зазначається, що обидва судна "Маестро" і "Канді" затонули. У Керченську лікарню стали доправляти постраждалих з переохолодженням та обмороженням.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що газові танкери "Маестро" та "Канді", які зайнялися у районі Керченської протоки, залучені до незаконних поставок газу в Сирію, починаючи з 2016 року.

Нагадаємо, поблизу Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. На одному із них, за попередньою інформацією, стався вибух, що спровокував займання. Згодом загорівся інший корабель, розташований поруч. Обидва судна затонули. Кораблі мають назву "Маестро" і "Канді", на їхніх бортах перебували громадяни Туреччини та Індії. Наразі відомо про 14 загиблих, проте їх кількість може збільшитись.